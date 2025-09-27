Aus: Ausgabe vom 27.09.2025, Seite 4 / Inland
Neue Vizepräsidentin des Verfassungsgerichts
Berlin. Der Bundesrat hat die neue Verfassungsrichterin Ann-Katrin Kaufhold zur Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts gewählt. Einen Tag nach der Richterwahl im Bundestag traf die Länderkammer die Entscheidung einstimmig. Kaufhold wird damit Vizepräsidentin neben Gerichtspräsident Stephan Harbarth. Der Bundestag hatte Kaufhold, Sigrid Emmenegger und Günter Spinner am Donnerstag abend nach einem gescheiterten ersten Anlauf im Juli gewählt. Alle drei erhielten jeweils die nötige Zweidrittelmehrheit. (dpa/jW)
