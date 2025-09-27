Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Sa. / So., 27. / 28. September 2025, Nr. 225
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 27.09.2025, Seite 2 / Inland

DB: Mehr Schnellzüge und weniger Verbindungen

Berlin. Die Deutsche Bahn verdichtet mit dem Fahrplanwechsel zum Jahresende den Takt im Fernverkehr. Wie der Konzern am Freitag mitteilte, vergrößert sich das Streckennetz, auf dem etwa alle halbe Stunde ein Hochgeschwindigkeitszug fährt, von 900 auf 2.300 Kilometer. Auf den wichtigen Achsen Hamburg–Frankfurt und Berlin–München sollten demnach mehr sogenannte Sprinterzüge eingesetzt werden. Weniger ausgelastete ICE-Verbindungen würden dagegen mit Verweis auf Kostengründe reduziert. Etwa zwischen Leipzig und Nürnberg sollen über Jena künftig pro Richtung nur noch zwei statt fünf IC-Züge verkehren. (AFP/jW)

