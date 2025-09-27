DB: Mehr Schnellzüge und weniger Verbindungen

Berlin. Die Deutsche Bahn verdichtet mit dem Fahrplanwechsel zum Jahresende den Takt im Fernverkehr. Wie der Konzern am Freitag mitteilte, vergrößert sich das Streckennetz, auf dem etwa alle halbe Stunde ein Hochgeschwindigkeitszug fährt, von 900 auf 2.300 Kilometer. Auf den wichtigen Achsen Hamburg–Frankfurt und Berlin–München sollten demnach mehr sogenannte Sprinterzüge eingesetzt werden. Weniger ausgelastete ICE-Verbindungen würden dagegen mit Verweis auf Kostengründe reduziert. Etwa zwischen Leipzig und Nürnberg sollen über Jena künftig pro Richtung nur noch zwei statt fünf IC-Züge verkehren. (AFP/jW)