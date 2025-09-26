Aus: Ausgabe vom 26.09.2025, Seite 7 / Ausland
Litauen: Neue Regierung im Amt
Vilnius. Gut sieben Wochen nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Gintautas Paluckas hat Litauen eine neue Regierung. Das Kabinett unter der sozialdemokratischen Regierungschefin Inga Ruginienė legte am Donnerstag im Parlament in Vilnius seinen Amtseid ab. Trotz des Machtwechsels bleibt die Agenda vor allem mit Blick auf den Nachbarn Russland gleich. »Wir wollen mehr in die Verteidigung investieren, was wir bereits gezeigt haben und weiterhin zeigen werden«, erklärte Ruginienė zum Amtsantritt. (dpa/jW)
