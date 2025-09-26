Syrien: Eine Million Geflüchtete zurück

Genf. Neun Monate nach dem Sturz von Präsident Baschar Al-Assad in Syrien sind nach UN-Angaben bereits eine Million Menschen in das kriegszerstörte Land zurückgekehrt, hieß es am Donnerstag seitens des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR in Genf. Auch hätten sich seitdem circa 1,8 Millionen Binnenvertriebene wieder in ihre Heimatgebiete begeben. Die Rückkehrer seien demnach mit zerstörten Häusern, beschädigter Infrastruktur, zuwenig Arbeitsplätzen und einer instabilen Sicherheitslage konfrontiert. (dpa/jW)