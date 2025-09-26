Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Freitag, 26. September 2025, Nr. 224
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 26.09.2025, Seite 7 / Ausland

Syrien: Eine Million Geflüchtete zurück

Genf. Neun Monate nach dem Sturz von Präsident Baschar Al-Assad in Syrien sind nach UN-Angaben bereits eine Million Menschen in das kriegszerstörte Land zurückgekehrt, hieß es am Donnerstag seitens des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR in Genf. Auch hätten sich seitdem circa 1,8 Millionen Binnenvertriebene wieder in ihre Heimatgebiete begeben. Die Rückkehrer seien demnach mit zerstörten Häusern, beschädigter Infrastruktur, zuwenig Arbeitsplätzen und einer instabilen Sicherheitslage konfrontiert. (dpa/jW)

