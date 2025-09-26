Aus: Ausgabe vom 26.09.2025, Seite 7 / Ausland
Moldau: Oligarch aus Griechenland ausgeliefert
Chișinău. Griechenland hat am Donnerstag den aus Moldau stammenden Oligarchen Vladimir Plahotniuc an Chișinău ausgeliefert. Dem 59jährigen droht eine langjährige Haftstrafe wegen angeblicher Korruption. Nach dem Wahlsieg der proeuropäischen Partei Aktion und Solidarität (PAS) der heutigen Präsidentin Maia Sandu 2019 hatte Plahotniuc Moldau verlassen. Bei den Sonntag bevorstehenden Parlamentswahlen droht der PAS der Verlust ihrer Mehrheit. Die Schützenhilfe aus Athen dürfte ihr also gelegen kommen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Ausland
-
Absage an Neu-Delhivom 26.09.2025
-
Abbas vor der UNOvom 26.09.2025
-
Tshisekedi pokertvom 26.09.2025
-
Rüge aus Tbilissivom 26.09.2025
-
Sarkozy hinter Gitternvom 26.09.2025
-
Ein Attentat wie gerufenvom 26.09.2025