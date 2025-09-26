Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 26.09.2025, Seite 7 / Ausland

Moldau: Oligarch aus Griechenland ausgeliefert

Chișinău. Griechenland hat am Donnerstag den aus Moldau stammenden Oligarchen Vladimir Plahotniuc an Chișinău ausgeliefert. Dem 59jährigen droht eine langjährige Haftstrafe wegen angeblicher Korruption. Nach dem Wahlsieg der proeuropäischen Partei Aktion und Solidarität (PAS) der heutigen Präsidentin Maia Sandu 2019 hatte Plahotniuc Moldau verlassen. Bei den Sonntag bevorstehenden Parlamentswahlen droht der PAS der Verlust ihrer Mehrheit. Die Schützenhilfe aus Athen dürfte ihr also gelegen kommen. (dpa/jW)

