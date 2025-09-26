USA: Trump wirft UNO Sabotage vor
Washington. Nach seinem Auftritt vor der UN-Generalversammlung hat US-Präsident Donald Trump am Mittwoch (Ortszeit) eine Untersuchung verlangt. »Das war kein Zufall, das war dreifache Sabotage«, erklärte Trump auf »Truth Social«, nachdem am Vortag im UN-Hauptquartier erst eine Rolltreppe und zu Beginn seiner Rede ein Teleprompter ausgefallen waren. Eine entsprechende Eingabe werde er Generalsekretär António Guterres senden. Die UNO wies Trumps Behauptungen zurück. Demnach sei die Rolltreppe von einem Fotografen zum Stehen gebracht worden, und das Lesegerät sei vom Weißen Haus installiert worden. Auch hatte sich Trump über die Tonanlage beschwert. Die Lautstärke sei aber gedämpft, da die meisten Zuhörer die Reden im Saal per Kopfhörer verfolgen. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
