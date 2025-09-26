Parlament in Kirgistan stimmt für Neuwahl
Bischkek. Das Parlament in der zentralasiatischen Republik Kirgistan hat am Donnerstag mit großer Mehrheit seine Auflösung beschlossen und seine Neuwahl um ein Jahr auf den 30. November vorgezogen. Damit sollen Überschneidungen mit der Präsidentenwahl im kommenden Jahr verhindert werden. »Es ist das erste Mal in der neuesten Geschichte Kirgistans, dass die Abgeordneten selbst eine Entscheidung über die vorzeitige Aufhebung der Vollmachten des bestehenden Parlaments gefällt haben«, betont die Agentur. Seit der Unabhängigkeit ist das Land mehrfach von Umstürzen erschüttert worden. (dpa/jW)
