Seoul will Gipfel mit Pjöngjang und Washington
Seoul. Nach südkoreanischen Angaben besitzt Nordkorea bis zu zwei Tonnen hochangereichertes Uran. Pjöngjangs Bestände würden auf bis zu 2.000 Kilogramm geschätzt, sagte der südkoreanische Vereinigungsminister Chung Dong Young am Donnerstag. Für eine Atomwaffe werden laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) 42 Kilogramm hochangereichertes Uran benötigt. Chung mahnte die Dringlichkeit an, Nordkoreas Atomwaffenentwicklung zu stoppen. Sanktionen seien allerdings wirkungslos, als einzige Lösung komme ein Gipfeltreffen Nordkoreas mit den USA in Betracht, fügte er hinzu. (AFP/jW)
