Ukraine und Syrien normalisieren Beziehungen

New York. Die Ukraine und Syrien haben ihre diplomatischen Beziehungen offiziell wiederhergestellt. Dies teilte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij nach einem Treffen mit dem syrischen Übergangspräsidenten Ahmed Al-Scharaa sowie Außenminister Asaad Al-Schaibani am Rande der UN-Generalversammlung am Donnerstag mit. Die Ukraine hatte die Beziehungen zu Syrien im Juni 2022 abgebrochen, da die im Dezember 2024 gestürzte Regierung unter Baschar Al-Assad die »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk im Osten des Landes anerkannt hatte. (Reuters/jW)