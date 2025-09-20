Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Gegründet 1947 Sa. / So., 20. / 21. September 2025, Nr. 219
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Tickets für die Rosa-Luxemburg-Konferenz
Aus: Ausgabe vom 20.09.2025, Seite 5 / Inland

Klingbeil treibt Aktienrente voran

Berlin. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will die Förderung der privaten Altersvorsorge rasch auf den Weg bringen. Sein Ministerium arbeite »mit Hochdruck« an einem Gesetzentwurf für die geplante »Frühstartrente«, sagte Klingbeil dem Handelsblatt am Freitag. Die Pläne sehen vor, dass Kinder und Jugendliche mit staatlicher Subvention ein Aktiendepot zur Altersvorsorge aufbauen. Hierfür soll es bis zum 18. Lebensjahr monatlich zehn Euro geben. Das Vorhaben solle auch »für mehr Offenheit der ganzen Gesellschaft für Kapitalmärkte« sorgen, so Klingbeil. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen

Mehr aus: Inland