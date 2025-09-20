Klingbeil treibt Aktienrente voran

Berlin. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will die Förderung der privaten Altersvorsorge rasch auf den Weg bringen. Sein Ministerium arbeite »mit Hochdruck« an einem Gesetzentwurf für die geplante »Frühstartrente«, sagte Klingbeil dem Handelsblatt am Freitag. Die Pläne sehen vor, dass Kinder und Jugendliche mit staatlicher Subvention ein Aktiendepot zur Altersvorsorge aufbauen. Hierfür soll es bis zum 18. Lebensjahr monatlich zehn Euro geben. Das Vorhaben solle auch »für mehr Offenheit der ganzen Gesellschaft für Kapitalmärkte« sorgen, so Klingbeil. (AFP/jW)