Organisationen mahnen Kinderrechte an
Berlin. Anlässlich des Weltkindertags am 20. September haben das Deutsche Kinderhilfswerk und das UN-Kinderhilfswerk UNICEF Deutschland am Freitag Politik und Gesellschaft aufgerufen, die in der UN-Kinderrechtskonvention verankerten Rechte der Kinder vollständig umzusetzen. »Der bröckelnde gesellschaftliche Zusammenhalt, eine veränderte Lebenswelt, die sich immer mehr in digitalen Räumen vollzieht, sowie globale Krisen schmälern die Zukunftschancen der Kinder weltweit und nehmen ihnen die Möglichkeit, ihre Stimme zu erheben«, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
