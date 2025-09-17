Veranstaltungen
»Ausgrenzung, Arbeitszwang und Abweichung«. Werkstattausstellung. Vor über 130 Jahren eröffnet, war die Leipziger Arbeitsanstalt in der Riebeckstraße 63 über Jahrzehnte Inbegriff von repressiver Sozialpolitik, Stigmatisierung, Ausgrenzung und Arbeitszwang. Die neue Ausstellung im ehemaligen Pförtnerhaus präsentiert erstmals die über 100jährige Gewaltgeschichte der verschiedenen Institutionen, die dort ansässig waren, und die unterschiedlichen Verfolgtengruppen. Donnerstag, 18.9., 14 Uhr. Ort: Pförtnerhaus, Riebeckstr. 63, Leipzig. Veranstalter: Verein Riebeckstraße 63
»Sichtbar werden! Auf den Spuren der Kämpfe linker Afrikaner in Hamburg«. Buchvorstellung mit Josephine Akinyosoye und Johannes Tesfai. Ob es um den Einsatz gegen die Apartheid in Südafrika, um die Verbreitung panafrikanischer Ideen, antiimperialistische Solidaritätsarbeit mit Ländern der »Dritten Welt« oder den Kampf gegen strukturellen und alltäglichen Rassismus in der Mehrheitsgesellschaft der BRD ging: Afrikanische Linke waren und sind in Hamburg schon lange sozial, kulturell und politisch aktiv. Donnerstag, 18.9., 19 Uhr. Ort: Kölibri, Achidi-John-Platz 1, Hamburg. Veranstalter: Verein für politische Bildung und andere
»Solidarität mit Daniela Klette«. Infoveranstaltung. Zum Stand des Verfahrens gegen Daniela Klette, ehemaliges RAF-Mitglied. Sie soll an Geldbeschaffungsaktionen beteiligt gewesen sein. Das Gericht hat dafür bisher keine Beweise vorgelegt. Freitag, 19.9., 19 Uhr. Ort: Zielona Góra, Grünberger Str. 73, Berlin. Veranstalter: Gefangenenschreibsolidaritätstresen
75 für 75
Mit der Tageszeitung junge Welt täglich bestens mit marxistisch orientierter Lektüre ausgerüstet – für die Liegewiese im Stadtbad oder den Besuch im Eiscafé um die Ecke. Unser sommerliches Angebot für Sie: 75 Ausgaben der Tageszeitung junge Welt für 75 Euro.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Haudrauf in der verbotenen Stadtvom 17.09.2025
-
Zeitenwende in Sandbostelvom 17.09.2025
-
Rotlicht: Rechtsstaatvom 17.09.2025
-
Nachschlag: Die da obenvom 17.09.2025
-
Vorschlagvom 17.09.2025
-
Auf wessen Kosten?vom 17.09.2025
-
Eberle, Römer, Später, Braschvom 17.09.2025