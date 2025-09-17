Rotlicht: Rechtsstaat

McPHOTO/IMAGO Die blinde Justitia verkörpert das Prinzip der Rechtsgleichheit

Ein emphatischer Begriff offensichtlich. Wer sagt, dieser Staat sei ein Rechtsstaat, meint es als Lob. Wer sagt, jener Staat sei kein Rechtsstaat, meint es als Tadel. Folgerichtig tritt der Begriff des Unrechtsstaats als stets abwertendes Gegenstück auf. Die Deformation durch Gebrauch verstellt zuweilen den Blick darauf, dass der Begriff des Rechtsstaats eine Substanz besitzt. Wo eine Sache nach objektiven Merkmalen beschreibbar ist, kann sie zum Gegenstand von Theorie werden. Daher muss der Rechtsstaat von seinem Gegenstück, dem Unrechtsstaat, gelöst werden.

Die Zuschreibung »Rechtsstaat« irritiert zunächst, da jeder Staat eine Art Recht besitzt, ein Bündel von Gesetzen oder eine Verfassung. Sie meint aber genauer, dass das Recht im Staat einen eigenen Ablauf hat, nicht der regierenden Macht untersteht und daher regulierend wirken kann. In der Frage nach der Rechtsstaatlichkeit ist also die Frage nach dem Verhältnis von Recht und Macht enthalten, nach jenem Kampf, den Joly in seinen Gesprächen zwischen Machiavelli und Montesquieu beschrieben hat.

Es gibt eine Regierung, es gibt ein Gesetz. Die darf im Rechtsstaat agieren, steht aber nicht über dem Gesetz. Daraus ergeben sich die Elemente der Rechtsstaatlichkeit: Die Teilung der Gewalten, denn Recht kann nur dort wirken, wo Justiz unabhängig bleibt. Rechtsgleichheit, denn Recht kann nur gesprochen werden, wo es keine Rolle spielt, wer da gegen wen klagt. Rechtssicherheit, was die möglichst allgemeine und zugleich möglichst handhabbare Formulierung von Gesetzen meint, denn die können nur als eigenständige Prinzipien angewendet werden, wenn sie unmissverständlich sind. Rechtsschutz, die Garantie also, dass der einzelne, der sein Recht verletzt sieht, auch vor Gericht ziehen kann (Verwaltungsgerichtsbarkeit).

Womit deutlich wird, dass der Rechtsstaat ein Ideal ist. In realen Staaten können die genannten Elemente nie in gleicher Weise entwickelt sein, weil sie sich ab einem gewissen Grad ihrer Ausprägung widersprechen. So scheint etwa der Rechtsschutz im angelsächsischen Raum mit seinem Common Law stärker entwickelt – man kann eigentlich alles einklagen –, während in Kontinentaleuropa mit seinem Civil Law die Rechtssicherheit höheres Gewicht besitzt. Die Gesetze sind hier verbindlicher formuliert, im Common Law dagegen muss die Leerstelle dort durch das Ermessen des Richters gefüllt werden. Damit steigt aber die Macht der vorsitzenden Person, es entsteht – als Folge des radikal ausgeprägten Rechtsschutzes – eine weitere Sphäre der Macht gegenüber dem Recht, und zwar innerhalb des Rechts.

Da es den Rechtsstaat als solchen nicht gibt, wäre vielmehr von Rechtsstaatlichkeit zu sprechen. Staaten können verglichen werden nach ihrer verschieden ausgeprägten beziehungsweise mehr oder minder entwickelten Rechtsstaatlichkeit. Ein solcher Zugriff würde als dezidiert nicht emphatischer die begriffliche Substanz erhalten und zugleich das substanzlose Gegenstück, den Unrechtsstaat, obsolet machen. Eine abstrakte Entgegensetzung zum Zweck der Erbauung wäre ersetzt durch eine handhabbare Beschreibung, die weniger wertet als vielmehr nach Gründen fragt.

Unrechtsstaat ist kein juristischer Terminus, der als politischer Kampfbegriff erst missbraucht werden müsste, er ist von Anbeginn ein politischer Kampfbegriff. Der Klang des Wortes wird zur Hauptsache: ein Staat, in dem Unrecht Recht geworden sei. Was natürlich nur dort gesagt werden kann, wo ein Staat seinen Rechtsmaßstab an einen anderen legt. Gesetze eines Staates aber mögen mies sein, sie bleiben doch Gesetze. Eingeschränkte Wirkung von Gesetzen ist etwas anderes als das Bestehen von Unrecht, das entweder einen einzelnen Vorgang meint, der einem bestehenden Recht widerspricht, oder eben ein Recht, das nach Maßgabe eines anderen Rechts Unrecht ist. Im ersten Fall wäre das konkrete Unrecht zwar vorhanden, es kann als Unrecht aber nur definiert sein, wenn ein Recht besteht, mit dem es bricht. So läuft der Begriff des Unrechtsstaats stets auf Delegitimierung hinaus. Im Sinne eines Staates, der zu Unrecht da sei.