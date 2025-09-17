Maschinenbauer rechnen mit Produktiosrückgang
Berlin. Deutsche Maschinenbauer rechnen im laufenden Jahr mit einem Produktionsrückgang um fünf Prozent. Wie der Präsident des Branchenverbands VDMA, Bertram Kawlath, auf dem Maschinenbaugipfel am Dienstag in Berlin erklärte, werde die Produktion erst 2026 wieder um ein Prozent anziehen: »Vorausgesetzt, der von der Politik angekündigte Herbst der Reformen zeigt tatsächlich Wirkung«. Die Produktion sei im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahreszeitraum schon um 4,5 Prozent zurückgegangen, hieß es vom VDMA. Der Verband hatte jüngst mit drastischen Stellenkürzungen gedroht.(Reuters/jW)
