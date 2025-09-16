Aus: Ausgabe vom 16.09.2025, Seite 7 / Ausland
Trump stellt bei Sanktionen Bedingungen
Washington. US-Präsident Donald Trump hat mögliche US-Sanktionen gegen Russland erneut von einem härteren Vorgehen »Europas« abhängig gemacht. »Die europäischen Strafmaßnahmen sind nicht hart genug. Ich bin bereit zu handeln, aber Europa muss nachziehen und seine Maßnahmen auf mein Niveau anheben«, sagte Trump vor Reportern am Sonntag. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
