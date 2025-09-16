Gegründet 1947 Dienstag, 16. September 2025, Nr. 215
Aus: Ausgabe vom 16.09.2025, Seite 7 / Ausland

Trump stellt bei Sanktionen Bedingungen

Washington. US-Präsident Donald Trump hat mögliche US-Sanktionen gegen Russland erneut von einem härteren Vorgehen »Europas« abhängig gemacht. »Die europäischen Strafmaßnahmen sind nicht hart genug. Ich bin bereit zu handeln, aber Europa muss nachziehen und seine Maßnahmen auf mein Niveau anheben«, sagte Trump vor Reportern am Sonntag. (Reuters/jW)

