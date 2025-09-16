Neue Regierung in Algerien ernannt
Algier. In Algerien ist am Sonntag eine neue Regierung ernannt worden. Wie das Büro von Staatspräsident Abdelmadjid Tebboune mitteilte, wurde der seit Ende August als Interimsregierungschef amtierende Sifi Ghrieb zum dauerhaften Ministerpräsidenten ernannt. Tebboune habe ihn mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt, sagte Ghrieb in einer Videobotschaft. Er war zuvor Vorstandsvorsitzender des algerisch-katarischen Stahlunternehmens Algerian Qatari Steel. Präsident Tebboune war im September 2024 mit einem offiziellen Wahlergebnis von 84,3 Prozent im Amt bestätigt worden. (AFP/jW)

