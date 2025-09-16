Drohne in Rumänien: Moskau beschuldigt Kiew

Moskau. Nach dem Eindringen einer Drohne in den rumänischen Luftraum hat Russlands Botschafter in Bukarest die Ukraine für den Vorfall verantwortlich gemacht. »Alle Fakten lassen darauf schließen, dass es sich um eine absichtliche Provokation des Regimes in Kiew handelt«, erklärte der russische Botschafter Wladimir Lipajew am Sonntag abend. Bukarest hatte zuvor angegeben, dass die am Sonnabend in den rumänischen Luftraum eingedrungene Drohne eine russische gewesen sei. Lipajew wies das als »unbegründet« zurück. (AFP/jW)