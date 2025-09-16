Spanien sperrt illegale Ferienwohnungen
Madrid. Die spanische Regierung will mehr als 53.000 illegale Ferienwohnungen auf Onlineplattformen sperren. Diese Wohnungen würden bald dem regulären Wohnungsmarkt zugeführt und den »jungen Menschen und den Familien unseres Landes« zur Verfügung stehen, sagte Ministerpräsident Pedro Sánchez auf einer Veranstaltung in Málaga am Sonntag. Es handelt sich um Wohnungen, die die seit Juli obligatorische Registrierung beantragt, aber nicht erhalten haben. Spanien erlebt eine sich stetig verschlimmernde Wohnungsnot, wofür unter anderem das wachsende Tourismusgeschäft verantwortlich gemacht wird. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Ausland
