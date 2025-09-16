Südkorea will Inhaftierungen in USA überprüfen

Seoul. Nach der Festnahme Hunderter südkoreanischer Arbeiter bei einer Razzia in den USA geht die Regierung in Seoul möglichen Menschenrechtsverletzungen nach. Das südkoreanische Präsidialamt sicherte am Montag eine »gründliche Überprüfung« zu, nachdem sich Betroffene nach ihrer Rückkehr in ihr Heimatland über die Haftbedingungen in den USA beschwert hatten. Einer der Betroffenen hatte der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap gesagt, die Arbeiter seien nach ihrer Festnahme nicht über ihre Rechte aufgeklärt und von Beamten der US-Einwanderungspolizei ICE verspottet worden. (AFP/jW)