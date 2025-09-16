UN-Debatte über Israels Angriff in Katar

Doha/Tel Aviv. Der UN-Menschenrechtsrat wird eine Dringlichkeitsdebatte über den Angriff Israels auf Hamas-Vertreter in Katar abhalten. Die Aussprache findet am Dienstag um elf Uhr in Genf statt, wie das Sekretariat des Rates am Montag mitteilte. Die Sitzung kommt auf Antrag von Pakistan und Kuwait zustande. Israels diplomatische Vertretung in Genf kritisierte die Debatte im Onlinedienst X als »absurd«. In Katar berieten am Montag die Staats- und Regierungschefs von fast 60 arabischen und islamischen Staaten über eine gemeinsame Antwort auf Israels Luftangriff. Irans Präsident Massud Peseschkian hatte vor dem Treffen zu einem Abbruch der Beziehungen mit Israel aufgerufen. US-Präsident Donald Trump riet Israel zu »Vorsicht« im Umgang mit Katar. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nannte die Kritik an den Bombardierungen »Heuchelei«. (dpa/jW)