Inland

Solingen: Verurteilter Syrer legt Revision ein

Düsseldorf. Nach seiner Verurteilung zur Höchststrafe im Prozess um die islamistisch motivierte Messerattacke von Solingen im August 2024, die drei Menschen das Leben kostete, hat der Angeklagte Revision eingelegt. Das teilte das Oberlandesgericht Düsseldorf am Donnerstag mit. Es hatte den 27jährigen am Mittwoch unter anderem wegen dreifachen Mordes sowie neunfachen Mordversuchs zu lebenslanger Haft und Sicherungsverwahrung verurteilt. Außerdem stellte es die besondere Schwere der Schuld fest. Dem Urteil zufolge hat der Syrer die Tat als Mitglied der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) verübt. (AFP/jW)

