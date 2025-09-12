Gegründet 1947 Freitag, 12. September 2025, Nr. 212
Aus: Ausgabe vom 12.09.2025, Seite 11 / Feuilleton

Alarm! Alarm!

Tritt der Fluss über das Ufer? Oder »der Russe« über die Grenze? Nein, es ist kein Ernstfall, lediglich Warntag. Am Donnerstag ist gegen 11 Uhr ein Schrillen durch Deutschland gegangen. Getestet wurden unzählige Warnmittel, darunter Sirenen, die Cell-Broadcast-Mitteilungen an Handys und eine neue Warntechnologie namens Automatic Safety Alert. Das sind Digitalradios, die auch dann warnen können, wenn Internet und Mobilfunknetze ausgefallen sein sollten. Obendrein kann damit »Hurra die Welt geht unter« von K.I.Z gehört werden – genial! (dpa/jW)

