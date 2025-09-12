Gegründet 1947 Freitag, 12. September 2025, Nr. 212
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 12.09.2025, Seite 5 / Inland

Mehr Aufgaben für Pflegeassistenten

Berlin. Die Regierung will die Kompetenzen von Pflegeassistenzkräften erweitern und die Ausbildung vereinheitlichen. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, der am Donnerstag im Bundestag beraten wurde. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sagte, Pfleger könnten »künftig Aufgaben übernehmen, die bisher Ärzten vorbehalten waren«. Auch die Anerkennung von Auslandsabschlüssen solle leichter werden. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro