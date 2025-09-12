Aus: Ausgabe vom 12.09.2025, Seite 5 / Inland
Mehr Aufgaben für Pflegeassistenten
Berlin. Die Regierung will die Kompetenzen von Pflegeassistenzkräften erweitern und die Ausbildung vereinheitlichen. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, der am Donnerstag im Bundestag beraten wurde. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sagte, Pfleger könnten »künftig Aufgaben übernehmen, die bisher Ärzten vorbehalten waren«. Auch die Anerkennung von Auslandsabschlüssen solle leichter werden. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Inland
-
»Für Waffen wird viel Geld verpulvert«vom 12.09.2025
-
Vor dem nächsten »Sparhaushalt«vom 12.09.2025
-
Mehr Firmenpleiten als im Vorjahrvom 12.09.2025
-
Kräftiger schlagenvom 12.09.2025
-
Ermittlerbesuch bei »Herrn Krah«vom 12.09.2025
-
Schleichend ins Milliardenlochvom 12.09.2025
-
Kitagebühren durch die Hintertürvom 12.09.2025
-
»Das könnte eine gefährliche Entwicklung einleiten«vom 12.09.2025