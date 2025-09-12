Mehr Aufgaben für Pflegeassistenten

Berlin. Die Regierung will die Kompetenzen von Pflegeassistenzkräften erweitern und die Ausbildung vereinheitlichen. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, der am Donnerstag im Bundestag beraten wurde. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sagte, Pfleger könnten »künftig Aufgaben übernehmen, die bisher Ärzten vorbehalten waren«. Auch die Anerkennung von Auslandsabschlüssen solle leichter werden. (AFP/jW)