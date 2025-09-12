Autozuliefer ZF tauscht Vorstandschef aus
Frankfurt am Main. Der kriselnde Autozulieferer ZF Friedrichshafen tauscht seine Führung aus. Vorstandschef Holger Klein scheide »einvernehmlich« zum Monatsende aus, erklärte das Unternehmen am Donnerstag. Sein Nachfolger werde Mathias Miedreich, der bisher die in der Sanierung steckende Division für Elektroantriebe leitet. Klein führte das Unternehmen seit 2023. Er fuhr eine Strategie von Verkäufen und Stellenabbau; im vergangenen Jahr brachen 14.000 Jobs weg. Der Konzern steckt wegen hohen Schulden nach Investitionen in Elektroantriebe, die sich bisher nicht ausgezahlt haben, in der Krise. (Reuters/jW)
