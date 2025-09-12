Gegründet 1947 Freitag, 12. September 2025, Nr. 212
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 12.09.2025, Seite 4 / Inland

Linke: Nicht »automatisch« für SPD-Kandid atin

Berlin. Die Linke-Bundestagsfraktion legt sich vorerst nicht fest, ob sie die neue SPD-Kandidatin Sigrid Emmenegger als Verfassungsrichterin mitwählt. »Wir müssen uns die Kandidatin erst mal anschauen«, sagte die rechtspolitische Sprecherin Clara Bünger am Donnerstag gegenüber dpa. Es gebe »keinen Automatismus für unsere Zustimmung«. Man habe erwartet, einbezogen zu werden, bevor der neue Name öffentlich gemacht wurde, sagte Bünger. Das sei nicht geschehen, und das sei »eine bedenkliche Entwicklung«. Auch sei die Union immer noch nicht auf die Linke »zugekommen«. Die eigene Fraktion werde kommende Woche über ihr weiteres Vorgehen beraten. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro