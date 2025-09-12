Linke: Nicht »automatisch« für SPD-Kandid atin
Berlin. Die Linke-Bundestagsfraktion legt sich vorerst nicht fest, ob sie die neue SPD-Kandidatin Sigrid Emmenegger als Verfassungsrichterin mitwählt. »Wir müssen uns die Kandidatin erst mal anschauen«, sagte die rechtspolitische Sprecherin Clara Bünger am Donnerstag gegenüber dpa. Es gebe »keinen Automatismus für unsere Zustimmung«. Man habe erwartet, einbezogen zu werden, bevor der neue Name öffentlich gemacht wurde, sagte Bünger. Das sei nicht geschehen, und das sei »eine bedenkliche Entwicklung«. Auch sei die Union immer noch nicht auf die Linke »zugekommen«. Die eigene Fraktion werde kommende Woche über ihr weiteres Vorgehen beraten. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
