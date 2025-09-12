Gegründet 1947 Freitag, 12. September 2025, Nr. 212
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 12.09.2025, Seite 2 / Inland

Panzerzulieferer Renk will Produktion vervielfachen

Augsburg. Der Panzergetriebehersteller Renk will seine Produktionskapazität wegen wachsender Nachfrage deutlich steigern. Man wolle sich in den Werken künftig an Konzepten aus der Automobilindustrie orientieren und die Kapazitäten signifikant erhöhen, teilte das Unternehmen bei der Eröffnung einer neuen modularen Fertigungsanlage am Donnerstag mit. Es sollen mehr als 1.000 Einheiten pro Jahr produziert werden können. Renk stellt nach eigenen Aussagen die Produktion von der Manufaktur zur Kleinserie um. Durch standardisierte Arbeitsplätze könnten deutlich mehr Getriebe angefertigt werden. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro