Panzerzulieferer Renk will Produktion vervielfachen
Augsburg. Der Panzergetriebehersteller Renk will seine Produktionskapazität wegen wachsender Nachfrage deutlich steigern. Man wolle sich in den Werken künftig an Konzepten aus der Automobilindustrie orientieren und die Kapazitäten signifikant erhöhen, teilte das Unternehmen bei der Eröffnung einer neuen modularen Fertigungsanlage am Donnerstag mit. Es sollen mehr als 1.000 Einheiten pro Jahr produziert werden können. Renk stellt nach eigenen Aussagen die Produktion von der Manufaktur zur Kleinserie um. Durch standardisierte Arbeitsplätze könnten deutlich mehr Getriebe angefertigt werden. (dpa/jW)
