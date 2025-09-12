Weniger Streiktage, aber mehr Streikende 2024

Berlin. Die Zahl der durch Streiks ausgefallenen Arbeitstage ist in der BRD 2024 deutlich gesunken. Zugleich nahmen mit 912.000 Menschen mehr Beschäftigte an Arbeitsniederlegungen teil als im Vorjahr, wie aus der jährlichen Streikbilanz des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht. Insgesamt fielen 2024 etwa 946.000 Arbeitstage aus, nach rund 1,5 Millionen 2023. Grund dafür waren laut WSI vor allem die Warnstreiks etwa in der Metall- und Elektroindustrie. Trotz des Rückgangs lag das Streikvolumen über dem Mittel der vergangenen zehn Jahre. (Reuters/jW)