Israels Armee erschießt zwei Jungen in Dschenin
Ramallah. Zwei 14jährige sind im besetzten Westjordanland von israelischen Soldaten erschossen worden. Zwei weitere Palästinenser wurden in der Stadt Dschenin verletzt, einer von ihnen schwer, wie das Gesundheitsministerium in Ramallah mitteilte. Palästinensischen Medien zufolge hatten mehrere Anwohner des Flüchtlingsviertels der Stadt versucht, Habseligkeiten aus ihren Häusern zu holen. Israels Armee habe das Feuer auf sie eröffnet. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Paris sucht nächsten Premiervom 10.09.2025
-
Entwaffnung ja, wenn Israel gehtvom 10.09.2025
-
Neue Nachkriegsrealitätenvom 10.09.2025
-
Nepal brenntvom 10.09.2025
-
Ende eines Knechtsvom 10.09.2025
-
»Durch die Kriminalität wurde die Arbeit schwieriger«vom 10.09.2025