Aus: Ausgabe vom 10.09.2025, Seite 7 / Ausland

Israels Armee erschießt zwei Jungen in Dschenin

Ramallah. Zwei 14jährige sind im besetzten Westjordanland von israelischen Soldaten erschossen worden. Zwei weitere Palästinenser wurden in der Stadt Dschenin verletzt, einer von ihnen schwer, wie das Gesundheitsministerium in Ramallah mitteilte. Palästinensischen Medien zufolge hatten mehrere Anwohner des Flüchtlingsviertels der Stadt versucht, Habseligkeiten aus ihren Häusern zu holen. Israels Armee habe das Feuer auf sie eröffnet. (dpa/jW)

