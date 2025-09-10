DR Kongo: Islamisten töten mehr als 50

Kinshasa. Islamistische Rebellen haben Behördenvertretern zufolge mehr als 50 Menschen bei einer Beerdigung im Osten der Demokratischen Republik Kongo getötet. Bei den Tätern habe es sich um Kämpfer der Aufständischengruppe ADF gehandelt, die Verbindungen zum IS hat. Der Angriff sei Montag abend in der Provinz Nordkivu verübt worden. Die meisten Opfer seien mit Macheten umgebracht worden, teilte ein Vertreter der Lokalbehörden mit. Ein Militäroffizier sagte, die Zahl der Toten könne noch steigen.(Reuters/jW)