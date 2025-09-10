Gegründet 1947 Mittwoch, 10. September 2025, Nr. 210
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 10.09.2025, Seite 6 / Ausland

DR Kongo: Islamisten töten mehr als 50

Kinshasa. Islamistische Rebellen haben Behördenvertretern zufolge mehr als 50 Menschen bei einer Beerdigung im Osten der Demokratischen Republik Kongo getötet. Bei den Tätern habe es sich um Kämpfer der Aufständischengruppe ADF gehandelt, die Verbindungen zum IS hat. Der Angriff sei Montag abend in der Provinz Nordkivu verübt worden. Die meisten Opfer seien mit Macheten umgebracht worden, teilte ein Vertreter der Lokalbehörden mit. Ein Militäroffizier sagte, die Zahl der Toten könne noch steigen.(Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro