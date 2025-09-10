Gegründet 1947 Mittwoch, 10. September 2025, Nr. 210
Aus: Ausgabe vom 10.09.2025, Seite 6 / Ausland

Syrien: Israel greift wieder an

Damaskus. Die israelische Armee hat am Montag laut Medienberichten Luftangriffe auf militärische Stützpunkte im Zentrum und im Westen Syriens geflogen. Wie die syrische Nachrichtenagentur SANA meldete, wurden Ziele in Homs und Palmyra in der Mitte des Landes und in der an der Mittelmeerküste gelegenen Stadt Latakia angegriffen. Nach Angaben der in Großbritannien ansässigen »Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte« nahm Israel in Homs eine Militäreinheit ins Visier. In Latakia sei das Ziel eine Kaserne gewesen. (AFP/jW)

