Syrien: Israel greift wieder an
Damaskus. Die israelische Armee hat am Montag laut Medienberichten Luftangriffe auf militärische Stützpunkte im Zentrum und im Westen Syriens geflogen. Wie die syrische Nachrichtenagentur SANA meldete, wurden Ziele in Homs und Palmyra in der Mitte des Landes und in der an der Mittelmeerküste gelegenen Stadt Latakia angegriffen. Nach Angaben der in Großbritannien ansässigen »Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte« nahm Israel in Homs eine Militäreinheit ins Visier. In Latakia sei das Ziel eine Kaserne gewesen. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Paris sucht nächsten Premiervom 10.09.2025
-
Entwaffnung ja, wenn Israel gehtvom 10.09.2025
-
Neue Nachkriegsrealitätenvom 10.09.2025
-
Nepal brenntvom 10.09.2025
-
Ende eines Knechtsvom 10.09.2025
-
»Durch die Kriminalität wurde die Arbeit schwieriger«vom 10.09.2025