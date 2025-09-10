Gegründet 1947 Mittwoch, 10. September 2025, Nr. 210
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 10.09.2025, Seite 6 / Ausland

USA: Oberstes Gericht erlaubt Racial Profiling

Washington. Der Oberste Gerichtshof der USA hat am Montag Razzien auf Basis ethnischer Merkmale erlaubt. Es hatte einem Antrag des Justizministeriums stattgegeben und eine richterliche Anordnung für Südkalifornien vorläufig ausgesetzt. Diese untersagte Beamten der Einwanderungsbehörde ICE, Menschen ohne hinreichenden Verdacht auf einen illegalen Aufenthalt anzuhalten oder festzunehmen. Die Entscheidung der Vorinstanz verbot es den Beamten, sich dabei unter anderem auf die Hautfarbe, die ethnische Zugehörigkeit oder das Sprechen von Spanisch oder Englisch mit Akzent zu stützen. (Reuters/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro