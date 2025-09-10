Russland-Sanktionen: USA zu »Maßnahmen« bereit
Washington. In Diskussionen um verschärfte Sanktionen gegen Russland haben sich die USA zu »starken Maßnahmen« bereit erklärt. »Alle Optionen bleiben auf dem Tisch«, versicherte US-Finanzminister Scott Bessent am Montag abend im Onlinedienst X nach Beratungen mit dem EU-Sanktionsbeauftragten David O’Sullivan in Washington. US-Präsident Donald Trump hatte sich am Wochenende »nicht glücklich« über neue russische Angriffe auf die Ukraine geäußert. Deutschland und Frankreich machen sich derweil für EU-Sanktionen gegen den russischen Ölkonzern Lukoil stark. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
