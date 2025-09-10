Norwegen: Sozialdemokraten gewinnen Wahl

Oslo. In Norwegen ist die sozialdemokratische Arbeiterpartei des amtierenden Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre als stärkste Kraft aus der Parlamentswahl am Montag hervorgegangen. Dem vorläufigen amtlichen Endergebnis zufolge erhielt Støres Partei 28,2 Prozent der Stimmen. Der 65jährige, der seit 2021 Ministerpräsident ist, hat somit gute Chancen auf eine zweite Amtszeit. Die rechte »Fortschrittspartei« konnte ihren Stimmenanteil im Vergleich zur Parlamentswahl 2021 mehr als verdoppeln und landete mit 23,9 Prozent auf dem zweiten Platz. Drittstärkste Kraft wurden die Konservativen (Høyre) mit 14,6 Prozent. (dpa/jW)