Schlechtes Wetter: Gazaflotille vorerst umgekehrt
Barcelona. Die neue Gazahilfsflotte hat wegen schlechten Wetters ihre Fahrt unterbrochen. Die gut 20 Boote mit rund 300 palästinasolidarischen Aktivisten an Bord seien nach Barcelona zurückgekehrt, teilten die Organisatoren am Montag mit. Die »Global Sumud Flotilla« war erst am Sonntag nachmittag aus dem Hafen der katalanischen Metropole in See gestochen.
»Aufgrund unsicherer Wetterbedingungen haben wir eine Probefahrt durchgeführt und sind dann in den Hafen zurückgekehrt, um den Sturm vorbeiziehen zu lassen«, hieß es unter anderem im Onlinenetzwerk Instagram. Die Fahrt solle nach Möglichkeit bereits am Montag abend neu beginnen, wurde ein Sprecher von der spanischen Zeitung El País und anderen Medien zitiert.
Die »Global Sumud Flotilla« will die israelische Seeblockade des Gazastreifens durchbrechen und Hilfsgüter in den Küstenstreifen bringen. Sie ist nach Angaben der Organisatoren die bisher größte Aktion ihrer Art. »Sumud« heißt auf Arabisch Standhaftigkeit.
An Bord ist auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Sie war zuletzt mit einer Solidaritätsaktion an Bord der »Madleen« gescheitert. Israelische Soldaten hatten das Schiff am 9. Juni rund 200 Kilometer vor der Küste des Gazastreifens gewaltsam geentert und in den israelischen Hafen Aschdod gebracht. Die Aktivisten wurden zunächst festgesetzt und im Anschluss ausgewiesen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Vorhersehbare Katastrophevom 02.09.2025
-
»Eine Versöhnung wurde nie zugelassen«vom 02.09.2025
-
Gegen westliche Dominanzvom 02.09.2025
-
Geschäft mit Völkermordvom 02.09.2025
-
Nachfolger gesuchtvom 02.09.2025
-
Jubel vor dem Sturmvom 02.09.2025
-
Ikone im Visiervom 02.09.2025
-
»Sie betrachten Frauen und Kinder als Kriegsbeute«vom 02.09.2025