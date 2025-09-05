Österreich verschärft Waffenrecht

Wien. Das Waffenrecht in Österreich soll laut Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) im Oktober verschärft werden. Das grüne Licht des Nationalrats vorausgesetzt, werde die sogenannte Abkühlphase zwischen dem Kauf einer Waffe und ihrer Aushändigung von drei Tagen auf vier Wochen verlängert, so Karner am Donnerstag. Außerdem werde ab diesem Zeitpunkt der Datenaustausch zwischen Bundesheer und Waffenbehörden ermöglicht. Die Hürden beim demnächst häufiger notwendigen psychologischen Test würden angehoben. Die Verschärfung ist eine Reaktion auf den Amoklauf in einer Grazer Schule im Juni. (dpa/jW)