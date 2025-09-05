Kinshasa und Kigali: Friedensbemühungen

Kinshasa/Kigali. Die Demokratische Republik (DR) Kongo und Ruanda haben am Mittwoch ihr Engagement für die vollständige Umsetzung des Friedensabkommens vom Juni bekräftigt. Im Anschluss an die zweite Sitzung des Überwachungsausschusses, an der zudem Vertreter der USA, der Afrikanischen Union und Katars teilnahmen, haben sie laut Africanews eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet, die die Wahrung der territorialen Integrität des jeweils anderes Landes und einen weitgehenden Stopp jedweder Unterstützung von Milizen vorsehe. (jW)