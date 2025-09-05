Exinnenminister Boliviens erneut festgenommen

Santa Cruz. Der in den USA wegen Geldwäsche inhaftierte und von dort abgeschobene frühere bolivianische Innenminister Arturo Murillo ist am Donnerstag laut AFP bei seiner Ankunft am Flughafen von Santa Cruz erneut festgenommen worden. Murillo gehörte der rechtsgerichteten Übergangsregierung von Expräsidentin Jeanine Áñez an, die Bolivien nach dem Sturz des früheren Präsidenten Evo Morales 2019 kurzzeitig regierte. 2024 verurteilte auch ein Gericht in Bolivien Murillo in Abwesenheit zu acht Jahren Haft, weil er im November 2019 unrechtmäßig zum Einsatz gegen Morales-Anhänger Tränengas und militärische Ausrüstung erworben habe. (AFP/jW)