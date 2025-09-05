Ansarollah: Festgenommene sind »Spione«
Sanaa. Die elf im Jemen von den Ansarollah festgenommenen UN-Mitarbeiter sollen nach Angaben der Miliz für Israel und die USA spioniert haben. Dies berichtete AFP am Donnerstag unter Berufung auf einen Vertreter des Außenministeriums der Ansarollah. Die Mitarbeiter waren am Sonntag festgenommen worden, wenige Tage nach der Tötung von Regierungschef Ahmed Al-Rahaui und mehreren Ministern durch israelische Streitkräfte. Am Donnerstag morgen griff die Organisation Israel erneut mit einer Rakete an. Verteidigungsminister Israel Katz drohte daraufhin mit »biblischen Plagen«. (AFP/dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
