Gaza-Stadt: Israelische Armee rückt vor

Tel Aviv. Die israelischen Streitkräfte rücken weiter auf Gaza-Stadt weiter vor und stehen inzwischen nur noch wenige Kilometer vor dem Stadtzentrum. Wie Reuters am Donnerstag berichtete, trotzen Tausende jedoch Israels »Evakuierungsaufforderungen« und bleiben in den Ruinen der Stadt, weil sie keine bessere Alternative sehen. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen wurden am Donnerstag im gesamten Küstenstreifen mindestens 28 Menschen getötet, die meisten davon in Gaza-Stadt. Einwohnern zufolge beschoss Israel die Stadtteile Seitun, Sabra und Schedschaija vom Boden und aus der Luft. Panzer seien in den östlichen Teil des Viertels Scheich Radwan nordwestlich des Stadtzentrums vorgedrungen. Die Hamas forderte Israel am selben Tag erneut zur Kapitulation auf, obwohl sich die Organisation zu einem »umfassenden Abkommen« bereit erklärt hatte. (dpa/Reuters/jW)