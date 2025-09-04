Mögliches Verbot von Gasbohrungen im Meer

Berlin. In den Meeresschutzgebieten der Ausschließlichen Wirtschaftszone in Nord- und Ostsee soll die Öl- und Gasförderung verboten werden. Das sieht ein Gesetzentwurf aus dem Bundesumweltministerium vor, den das Kabinett auf den Weg gebracht hat. Der Schritt wird mit dem »schlechten Erhaltungs- und Umweltzustand« der Gewässer begründet. Das Gesetz muss noch vom Bundestag verabschiedet werden. Die erst diese Woche genehmigte Gasbohrung des ONE-Dyas-Konzerns vor Borkum wäre hiervon nicht betroffen, da sich das Gebiet im Bereich Niedersachsens und nicht in der AWZ befindet. (dpa/jW)