Gegründet 1947 Donnerstag, 4. September 2025, Nr. 205
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 04.09.2025, Seite 5 / Inland

Mögliches Verbot von Gasbohrungen im Meer

Berlin. In den Meeresschutzgebieten der Ausschließlichen Wirtschaftszone in Nord- und Ostsee soll die Öl- und Gasförderung verboten werden. Das sieht ein Gesetzentwurf aus dem Bundesumweltministerium vor, den das Kabinett auf den Weg gebracht hat. Der Schritt wird mit dem »schlechten Erhaltungs- und Umweltzustand« der Gewässer begründet. Das Gesetz muss noch vom Bundestag verabschiedet werden. Die erst diese Woche genehmigte Gasbohrung des ONE-Dyas-Konzerns vor Borkum wäre hiervon nicht betroffen, da sich das Gebiet im Bereich Niedersachsens und nicht in der AWZ befindet. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro