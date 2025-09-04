Gegründet 1947 Donnerstag, 4. September 2025, Nr. 205
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 04.09.2025, Seite 5 / Inland

Regierung will mehr Betriebsrenten

Berlin. Betriebsrenten sollen bei der Altersabsicherung in Deutschland zukünftig eine stärkere Rolle spielen. Dazu beschloss das Bundeskabinett am Mittwoch das »Zweite Betriebsrentenstärkungsgesetz«. Ausgebaut werden sollen steuerliche Anreize für Geringverdiener und tarifliche Formen der Betriebsrente, wie die federführenden Ministerien für Soziales und Finanzen mitteilten. Vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen solle die Zahl der Betriebsrenten erhöht werden. Stand Ende 2023 hatten 18,1 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte bei ihrem Unternehmen eine aktive Betriebsrentenanwartschaft (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro