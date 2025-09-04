Regierung will mehr Betriebsrenten

Berlin. Betriebsrenten sollen bei der Altersabsicherung in Deutschland zukünftig eine stärkere Rolle spielen. Dazu beschloss das Bundeskabinett am Mittwoch das »Zweite Betriebsrentenstärkungsgesetz«. Ausgebaut werden sollen steuerliche Anreize für Geringverdiener und tarifliche Formen der Betriebsrente, wie die federführenden Ministerien für Soziales und Finanzen mitteilten. Vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen solle die Zahl der Betriebsrenten erhöht werden. Stand Ende 2023 hatten 18,1 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte bei ihrem Unternehmen eine aktive Betriebsrentenanwartschaft (dpa/jW)