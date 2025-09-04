Gegründet 1947 Donnerstag, 4. September 2025, Nr. 205
Aus: Ausgabe vom 04.09.2025, Seite 5 / Inland

30-Jahres-Tief bei Chemieproduktion

Frankfurt am Main. Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie hat im zweiten Quartal 2025 deutliche Einbußen erlitten. Wie der Branchenverband VCI am Mittwoch mitteilte, sank die Produktion gegenüber dem Vorquartal um 3,8 Prozent und lag 3,1 Prozent unter dem Vorjahreswert. Die Kapazitätsauslastung fiel demnach auf 71,7 Prozent – den niedrigsten Wert seit 1991. Der Branchenumsatz schrumpfte um 5,2 Prozent auf 52,2 Milliarden Euro und lag damit 2,7 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Der Rückgang sei auch Vorzieheffekten durch die zu Jahresbeginn angekündigten Zölle der US-Regierung geschuldet (Reuters/jW)

