Faschistische Chats: Razzien bei Polizisten

Hannover. Wegen einer Chatgruppe mit rassistischen und diskriminierenden Inhalten sind die Smartphones von acht Polizisten bei Razzien in Niedersachsen beschlagnahmt worden. Wie das Innenministerium in Hannover mitteilte, fand der Zugriff am Mittwoch statt. Hintergrund seien Äußerungen in einer Chatgruppe im November 2019. Dabei seien rassistische und den Nazifaschismus verharmlosende Kommentare und Memes versandt worden, ebenso wie Bilder, die Menschen mit Behinderung diskriminieren. Die Chatgruppe hatte insgesamt 13 Mitglieder. Es laufen beamten- und disziplinarrechtliche Ermittlungen. (dpa/jW)