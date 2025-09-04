Gegründet 1947 Donnerstag, 4. September 2025, Nr. 205
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 04.09.2025, Seite 4 / Inland

Faschistische Chats: Razzien bei Polizisten

Hannover. Wegen einer Chatgruppe mit rassistischen und diskriminierenden Inhalten sind die Smartphones von acht Polizisten bei Razzien in Niedersachsen beschlagnahmt worden. Wie das Innenministerium in Hannover mitteilte, fand der Zugriff am Mittwoch statt. Hintergrund seien Äußerungen in einer Chatgruppe im November 2019. Dabei seien rassistische und den Nazifaschismus verharmlosende Kommentare und Memes versandt worden, ebenso wie Bilder, die Menschen mit Behinderung diskriminieren. Die Chatgruppe hatte insgesamt 13 Mitglieder. Es laufen beamten- und disziplinarrechtliche Ermittlungen. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro