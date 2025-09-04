Mercedes will in Ludwigsfelde Sprinterproduktion beenden

Ludwigsfelde. Mercedes-Benz will die Sprinterproduktion in Ludwigsfelde in Brandenburg nach Angaben der Landesregierung bis 2030 beenden. Das geht aus einer Antwort von Wirtschaftsminister Daniel Keller (SPD) auf eine Anfrage aus der CDU im Landtag vom Mittwoch hervor. »Hintergrund dieser zeitlichen Begrenzung ist die geplante Verlagerung der Produktion von E-Sprinter-Modellen nach Polen.« In Ludwigsfelde stellen rund 2.000 Beschäftigte Sprinter her. Zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat wurde laut dem Ministerium eine Beschäftigungssicherung bis einschließlich Dezember 2029 verhandelt. (dpa/jW)