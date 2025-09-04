EU-Kommission billigt Mercosur-Abkommen

Brüssel. Die EU-Kommission hat das finale Abstimmungsverfahren über das Freihandelsabkommen mit dem südamerikanischen Staatenbündnis Mercosur begonnen. Die Brüsseler Behörde leite die Vertragstexte für die Vereinbarung jetzt an die Regierungen der Mitgliedstaaten und das EU-Parlament weiter, teilte die Kommission am Mittwoch mit. Zeitgleich mit der Abstimmung zur Freihandelszone mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay wurde auch das Abstimmungsverfahren zum ergänzenden Freihandelsabkommen mit Mexiko, genannt MGA, eingeleitet. Das seit Jahrzehnten geplante Abkommen soll nicht mehr an einzelnen Staaten scheitern. Der Handelsteil mit den neuen Zollregelungen soll nun per Mehrheitsentscheidung beschlossen werden. Ein Vetorecht wäre dann nur noch bei den Teilen des Abkommens möglich, die Kooperationen und politischen Dialog betreffen. (dpa/jW)