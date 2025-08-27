Schaeffler schließt Werk in Steinhagen
Berlin. Der Herzogenauracher Auto- und Industriezulieferer Schaeffler schließt sein Werk in Steinhagen bis Ende 2026. Die Fertigung werde in den Stammsitz der Industriesparte im oberfränkischen Schweinfurt integriert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Betroffen seien rund 200 Produktionsarbeiter. Schaeffler produziert im niedersächsischen Steinhagen vor allem Gelenklager für industrielle Anwendungen sowie Land- und Baumaschinen. In Schweinfurt entstünden mehr als 100 neue Arbeitsplätze. In Steinhagen verbleiben rund 20 Beschäftigte aus den Bereichen Gleit- und Gelenklager und dem Produktmanagement. (Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
»Es droht eine neoliberale Restauration«vom 27.08.2025
-
Feuer im Hafenvom 27.08.2025
-
Geben und Nehmenvom 27.08.2025
-
Wehrpflicht vorerst vom Kabinettstischvom 27.08.2025
-
Oettinger will mies bezahlenvom 27.08.2025
-
Branchenprimus bei Stellenstreichungenvom 27.08.2025
-
»Setzen dem Ohnmachtsgefühl kollektives Handeln entgegen«vom 27.08.2025