Schaeffler schließt Werk in Steinhagen

Berlin. Der Herzogenauracher Auto- und Industriezulieferer Schaeffler schließt sein Werk in Steinhagen bis Ende 2026. Die Fertigung werde in den Stammsitz der Industriesparte im oberfränkischen Schweinfurt integriert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Betroffen seien rund 200 Produktionsarbeiter. Schaeffler produziert im niedersächsischen Steinhagen vor allem Gelenklager für industrielle Anwendungen sowie Land- und Baumaschinen. In Schweinfurt entstünden mehr als 100 neue Arbeitsplätze. In Steinhagen verbleiben rund 20 Beschäftigte aus den Bereichen Gleit- und Gelenklager und dem Produktmanagement. (Reuters/jW)