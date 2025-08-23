Gegründet 1947 Sa. / So., 23. / 24. August 2025, Nr. 195
22.08.2025, 20:50:47 / Ausland

Trump: USA steigen mit zehn Prozent bei Intel ein

Trump_86996082.jpg
Jacquelyn Martin/AP
US-Präsident Donald Trump will bei Intel einsteigen (22.8.2025)

Washington D.C. Die US-Regierung steigt nach Angaben von Präsident Donald Trump mit zehn Prozent bei Intel ein. Das berichtete Reuters am Freitag. Die Aktie des angeschlagenen Chip-Konzerns legte nach der Ankündigung gleich darauf im laufenden Handel zunächst um mehr als sechs Prozent zu. Der Konzern lehnte eine Stellungnahme zunächst ab. Die Regierung in Washington hatte angedeutet, als Gegenleistung für Subventionen aus dem sogenannten Chips Act Aktienpakete von Technologiefirmen übernehmen zu wollen. Trump hatte jüngst noch den Rücktritt des neuen Firmenchefs Lip-Bu Tan gefordert. Intel hatte 2024 einen Jahresverlust von 18,8 Milliarden Dollar verzeichnet. (Reuters/jW)

