Kanada streicht Zölle auf US-Produkte
Ottawa. Im Handelskonflikt mit den USA streicht Kanada Zölle auf alle Güter aus dem Nachbarland, die vom nordamerikanischen Freihandelsabkommen USMCA abgedeckt sind. Dies gelte ab dem 1. September, sagte Premierminister Mark Carney am Freitag, nachdem er am Vortag mit US-Präsident Donald Trump telefoniert hatte. Damit sollten die Handelsgespräche mit den USA intensiviert werden, sagte Carney. Trump hatte ebenfalls kanadische Produkte, die unter das USMCA fallen, von seinen Zollerhöhungen für kanadische Importe ausgenommen. Der US-Präsident hat im Zuge seiner Handelspolitik die Zölle für zahlreiche Handelspartner teils drastisch erhöht. Der kanadische Regierungschef Carney sagte am Freitag, die US-Regierung zwinge andere Länder, »sich Zugang zur größten Volkswirtschaft der Welt zu erkaufen«. (AFP/jW)
