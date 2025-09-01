Hamas bestätigt Tötung Sinwars
Gaza-Stadt. Mehr als drei Monate nach der Tötung des mutmaßlichen Hamas-Chefs Mohammed Sinwar durch Israel hat die Organisation am Sonnabend dessen Tod bestätigt. Am Sonntag erklärte Israels Premier Benjamin Netanjahu zudem, einen Angriff auf Hamas-Sprecher Abu Obeida ausgeführt zu haben. Israel hatte bereits im Juni erklärt, Sinwars Leiche in einem Tunnel unter dem Europäischen Krankenhaus in Khan Junis identifiziert zu haben. Sinwar war der Bruder des getöteten Hamas-Chefs Jahja Sinwar. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
