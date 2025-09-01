Gegründet 1947 Montag, 1. September 2025, Nr. 202
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 01.09.2025, Seite 7 / Ausland

Hamas bestätigt Tötung Sinwars

Gaza-Stadt. Mehr als drei Monate nach der Tötung des mutmaßlichen Hamas-Chefs Mohammed Sinwar durch Israel hat die Organisation am Sonnabend dessen Tod bestätigt. Am Sonntag erklärte Israels Premier Benjamin Netanjahu zudem, einen Angriff auf Hamas-Sprecher Abu Obeida ausgeführt zu haben. Israel hatte bereits im Juni erklärt, Sinwars Leiche in einem Tunnel unter dem Europäischen Krankenhaus in Khan Junis identifiziert zu haben. Sinwar war der Bruder des getöteten Hamas-Chefs Jahja Sinwar. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro