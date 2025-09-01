Gegründet 1947 Montag, 1. September 2025, Nr. 202
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 01.09.2025, Seite 7 / Ausland

Khamenei für Kooperation mit China

Teheran. Irans »Oberster Führer«, Ali Khamenei, hat China am Sonntag dazu aufgerufen, gemeinsam die regionalen und globalen Machtverhältnisse zu verändern. »Die beiden Länder auf beiden Seiten Asiens haben die Macht, einen Wandel in der Region und in der Welt herbeizuführen«, zitierte das Internetportal Iran Nuances ihn bei X. Die Umsetzung des geplanten strategischen Partnerschaftsabkommens beim Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) werde dazu beitragen, den Weg dafür zu ebnen. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                                                 Aktionsabo: 75 Ausgaben für 75 Euro