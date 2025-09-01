Khamenei für Kooperation mit China

Teheran. Irans »Oberster Führer«, Ali Khamenei, hat China am Sonntag dazu aufgerufen, gemeinsam die regionalen und globalen Machtverhältnisse zu verändern. »Die beiden Länder auf beiden Seiten Asiens haben die Macht, einen Wandel in der Region und in der Welt herbeizuführen«, zitierte das Internetportal Iran Nuances ihn bei X. Die Umsetzung des geplanten strategischen Partnerschaftsabkommens beim Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) werde dazu beitragen, den Weg dafür zu ebnen. (dpa/jW)